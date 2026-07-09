В Пермском крае задержан 43-летний «криминальный авторитет» с сообщниками

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Правоохранительные органы Прикамья пресекли деятельность 43-летнего «криминального авторитета». Задержанный занимал высшее положения в преступной иерархии региона. Ранее его привлекали к уголовной ответственности, включая за убийство.

Пять лет назад рецидивист вышел из мест заключения. В 2022 году он получил криминальный статус «положенца» с определением зоны влияния в Чайковском Пермского края. Мужчина распределял и осуществлял контроль пополнения «общака», а также приискивал его источники. «Криминальный авторитет» принимал личное участие в разрешении конфликтов, оказывал общее покровительство.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении задержанного возбудило несколько уголовных дел, включая за занятие высшего положения в преступной иерархии, незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение взрывных устройств, огнестрельного оружия и вымогательство.

Ему выдвинули обвинения еще в четырех преступлениях – двух вымогательствах, мошенничестве и разбойном нападении. Задержанный их совершил в составе организованной группы, в которую вошли его двое сообщников.

Общий причиненный ущерб потерпевшим от действий преступной группы составил более 2,5 млн руб. В зависимости от роли и степени участия каждому из задержанных предъявили обвинения. Все трое заключены под стражу, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

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