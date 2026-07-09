В Перми застройщику дали разрешение на возведение аквапарка у «iMall ЭСПЛАНАДА»

Фото: сайт Правительства Пермского края

Группа компаний «Проспект» получила разрешение на строительство третьей очереди крупного инвестиционного проекта в Перми. В центре города на пересечении улиц Попова и Монастырской федеральный застройщик завершит возведение многофункционального центра.

Первая очередь регионального приоритетного инвестпроекта включила строительство ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА», открытого в 2022 году. В рамках второй очереди застройщик возвел пятизвездочный отель Radisson. Первых постояльцев он принял в 2025 году.

Фото: сайт Правительства Пермского края

Проект третьей очереди объединит круглогодичный культурно-досуговый центр с бассейнами и саунами, оздоровительной СПА-зоной и крытыми бассейнами с аттракционами. Новые объекты переменной высоты достигнут высоты в семь этажей. Под ними разместится двухуровневый паркинг.

По информации краевого правительства, общий объем инвестиций в проект составит 19 млрд руб.

В Перми показали вид будущего аквапарка на территории Камской долины. Проект рассмотрел краевой градсовет.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru