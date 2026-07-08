В Перми показали вид будущего аквапарка на территории Камской долины

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Краевой градостроительный совет рассмотрел представленную застройщиком концепцию аквапарка на ул. Спешилова в Перми. Многофункциональный комплекс построят в жилом микрорайоне «Пятый элемент». Проект реализуют в рамках комплексного развития территории Камской долины.

Общая площадь аквапарка составит более 40 тыс. кв. метров. Пермяки и гости города смогут воспользоваться акватермальной и банной зоны, спортивным комплексом, гостиницей и другой сопутствующей инфраструктурой. Архитектурный аквапарка включит интерпретацию природных стихий – земли, огня, воды и воздуха. Их образы получат отражение в фасадных решениях для обеспечения визуальной связи внутренних пространств с природным окружением.

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В проектируемый микрорайон «Пятый элемент» также войдет семейный тематический парк. В нем около 70% пространства займет озеленение. Тематическое зонирование разобьют по природным экосистемам Прикамья – тундре, рекам, тайге и горам.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru