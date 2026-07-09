Сервис по поиску работы назвал вакансии с самой высокой зарплатой в Перми

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob отобрал самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июля в крупнейших городах России. В топ лучших предложений вошли сферы здравоохранения, промышленности, строительства, продажа, IT, а также квалифицированные рабочие и водители.

В топ-5 Перми вошли вакансии с зарплатами: менеджер активных продаж – от 100 тыс. руб.; директор магазина – 97-126 тыс. руб.; водитель-курьер – от 92 тыс. руб.; врач УЗИ – от 90 тыс. руб.; парикмахер – от 90 тыс. руб.

В Москве топ возглавила вакансия начальника проектного отдела, Санкт-Петербурге – начальника отдела сетевого администрирования, Казани – руководителя IT-проектов, Нижнем Новгороде – начальника логистического центра с предлагаемыми зарплатами от 200 тыс. до 350 тыс. руб. в месяц.

Средняя зарплата в Перми составляет 101 тыс. руб. Самые высокие зарплаты в Приволжье у нижегородских айтишников и казанских банкиров.

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