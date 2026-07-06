Средняя зарплата в Перми - 101 тысяча рублей

Пермские айтишники получают в среднем 133 тысячи рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мы привыкли считать, что самые высокие зарплаты получают сотрудники компаний, работающих в Москве. Но свежее исследование, подготовленное Центром экономических исследований «РИА «Рейтинг» по данным официальной статистики, внесло коррективы в это представление.

В рейтинге оплаты труда по отраслям за I квартал 2026 года столичные банкиры и финансисты уступили работникам добывающей отрасли Южно-Сахалинска. Средняя зарплата в банковской сфере Москвы составила 398 тысяч рублей против 528 тысяч, получаемых на Сахалине. А средняя номинальная зарплата в Москве - 222 тысячи - меньше, чем в чукотском Анадыре - 260 тысяч.

Из регионов Приволжья лучшие зарплаты - у айтишников Нижнего Новгорода,177 тысяч рублей. Это 22-е место рейтинга из ста. Финансисты Казани находятся на 26-м месте с 163 тысячами рублей средней зарплаты.

Также в рейтинг высоких зарплат вошли айтишники Самары, Перми, Ижевска и Ульяновска, работники добывающей промышленности Оренбурга, Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Тольятти, Саранска, финансисты Уфы, Чебоксар, ученые Саратова и Пензы.

В исследовании рассматривались отрасли с самой высокой зарплатой, где занято не менее 3 процентов работников региона. Учитывались зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности.

Средние зарплаты в высокооплачиваемых отраслях эксперты сравнили со средней номинальной зарплатой в городе.

Самый большой разрыв - в Астрахани, где работники добывающей отрасли получают почти в три раза больше, чем в среднем жители города, - 216 тысяч против 77. А в Элисте, находящейся на последнем, 100-м месте рейтинга, зарплата чиновников - самой высокооплачиваемой группы населения - почти равна средней по городу: 69 тысяч и 66 тысяч рублей.

Средняя номинальная зарплата в городах Приволжья (в тыс. руб.)

Казань - 112

Нижний Новгород - 104

Пермь - 101

Ижевск - 99

Набережные Челны - 96

Уфа - 94

Самара - 93

Тольятти - 91

Оренбург - 87

Йошкар-Ола - 86

Ульяновск - 83

Чебоксары - 80

Саратов - 79

Пенза - 79

Саранск - 75