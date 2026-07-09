В Прикамье средняя цена на бензин с начала июля выросла на 6,2%

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На АЗС Пермского края отмечен очередной за последние недели всплеск стоимости всех марок автомобильного топлива. К концу первой декады июля жители региона теперь в среднем за литр бензина платят 78,01 руб., неделей ранее – 73,45 руб.

По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 70,38 до 74,49 руб., АИ-95 – 75,53 до 80,33 руб., АИ-98 осталась прежней – 95,98 до 96,22 руб. В ПФО самый дорогой бензин на заправках Самарской обл. – 78,81 руб. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 72,38 до 74,1 руб., в Приволжском округе – с 70,94 до 72,04 руб.

По состоянию на 9 июля, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла еще на 3,44 руб. до 87,91 руб. за литр, ПФО – с 81,09 до 81,79 руб., в целом по России – на те же 88,84 до 87,06 руб.

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. АЗС в 280 городах страны.

Компания «ЛУКОЙЛ» увеличила поставки бензина в Пермский край. Общественному транспорту и экстренным службам перебои с горючим не грозят.

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