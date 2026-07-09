Компания «ЛУКОЙЛ» увеличила поставки бензина в Пермский край

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Перми краевое оперативный штаб обсудил ситуацию с обеспечением региона автомобильным топливом. Общественному транспорту, экстренным службам и критически важным сферам перебои с горючим не грозят

В Перми пассажирские перевозки осуществляется в штатном режиме: 85% городского автопарка работает на газомоторном топливе, остальные – на дизельном. На межмуниципальных маршрутах большой класс автобусов также перешел на метан и дизель. Краевой Минтранс ведет переговоры с перевозчиками по обеспечению своевременной заправки автобусов.

На АЗС Прикамья за последнюю неделю поступают дополнительные объемы топлива по компании «ЛУКОЙЛ». Приоритетные поставки бензина направлены в районы, где есть заправки только этого топливного оператора. Компания перестроила их логистику для ритмичного снабжения.

В Пермском крае также усилят работу АЗС. Владельцы обеспечат работу дополнительного персонала, особенно перед выходными днями. Пермское УФАС усилило контроль за наличием топлива на АЗС крупных сетей и обоснованностью цен.

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