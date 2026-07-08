В Березниках специалисты «Т Плюс» на 10 дней отключат горячую воду для подготовки ТЭЦ и теплосетей к зиме

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 11 по 20 июля 2026 года проведут обязательные профилактические мероприятия на тепловых сетях и оборудовании Березниковской ТЭЦ-2. На теплоисточнике будут выполнены ремонты трубопроводов и газового оборудования. В указанный период подача горячей воды для потребителей левого берега, запитанных от БТЭЦ-2, будет временно прекращена.

«Временное отсутствие горячей воды создаёт неудобства для жителей, но это вынужденная и необходимая мера, чтобы гарантировать стабильное тепло в домах березниковцев зимой. Мы делаем всё, чтобы работы прошли максимально эффективно и в сжатые сроки», – отметил технический директор — главный инженер Березниковской ТЭЦ-2 Алексей Мальцев.

Также 9 июля в Березниках пройдут плановые гидравлические испытания части магистральных теплопроводов. Их цель — выявить слабые и изношенные участки труб, чтобы оперативно устранить дефекты до наступления холодов и избежать нештатных отключений зимой.

Особая просьба к жителям и автолюбителям: во время испытаний теплосетей соблюдать осторожность вблизи тепловых камер и трубопроводов, не приближаться к местам парения и не пересекать лужи с горячей водой. В случае обнаружения признаков утечки теплоносителя (парение, кипяток на поверхности, провалы грунта) немедленно сообщать в Тепловую справочную службу по телефону 8 (3424) 23-17-70.