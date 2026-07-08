Лесопромышленники и мебельщики Прикамья договорились развивать новые продукты

Фото предоставлено "Свезой"

Лесопромышленная группа «Свеза» собрала на площадке комбината в поселке Уральский представителей правительства Пермского края, региональных министерств промышленности и строительства, а также руководителей мебельных предприятий региона. Кроме прочего, участники обсудили новые направления совместной деятельности.

Гости «Свезы» посетили производственные участки предприятия, где познакомились с полным циклом выпуска фанеры, ДСП и ЛДСП, а также работой современных линий ламинирования и системой контроля качества продукции. Представители мебельных компаний смогли оценить производственные мощности предприятия, обсудить технологические особенности материалов и их применение при изготовлении различных видов мебели.

Фото предоставлено "Свезой"

«Такие встречи дают возможность открыто обсудить вопросы, которые сегодня волнуют участников рынка, и вместе определить дальнейшие шаги. Встреча, организованная при содействии правительства Пермского края, стала хорошей площадкой для такого диалога. Чем лучше производители понимают задачи и потребности друг друга, тем быстрее можно находить решения, которые укрепляют кооперацию и помогают всей производственной цепочке работать эффективнее», — отметил Дмитрий Колчин, генеральный директор группы компаний «Свеза».

Министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, принявший участие во встрече, подчеркнул значимость такого формата взаимодействия. По его словам, прямой диалог между производителями материалов, мебельными предприятиями и органами власти способствует развитию промышленной кооперации, помогает быстрее учитывать запросы бизнеса и создавать условия для реализации совместных проектов.

Стороны договорились продолжить совместную работу.