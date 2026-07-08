На фестивале «Свет Белогорья» выступит ученик певицы Людмилы Зыкиной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь 8 августа примет Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». В этом году фестиваль состоится седьмой раз. По многолетней традиции его местом проведения станет деревня Белая гора в Кунгурском округе Прикамья.

Ранее организаторы сообщили о согласии на участие в фестивале популярной певицы, Заслуженной артистки России Татьяны Булановой. Стало известно о других участниках праздничной программы, рассчитанной на самую разнообразную аудиторию.

Фестивальная сцена объединит яркие грани русской музыкальной культуры. Перед гостями выступит с духовным пением архимандрит Гермоген (Еремеев). Священник РПЦ обучался пению у великой русской певицы Людмилы Зыкиной. Над Белой горой также прольется многоголосие пермского хора «Triumphus Vox», фольклор от проекта «Полынь folk», звучание оркестра русских народных инструментов им. Салина краевой филармонии.

Фестиваль «Свет Белогорья» начнется в 09:00 с Божественной литургии в Крестовоздвиженском соборе монастыря. В храме состоится принесение ковчега с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца.

Концертная программа «Язык веры. Единство народов России» начнется на главной сцене с 12:00.

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