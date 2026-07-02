На православном фестивале «Свет Белогорья» выступит певица Татьяна Буланова

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь 8 августа примет ежегодный VII Международный фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». По многолетней традиции местом проведения станет деревня Белая гора в Кунгурском округе Прикамья.

Программа фестиваля находится в стадии наполнения и станет известна в ближайшие дни. По информации Агентство новых технологий, свое согласие на участие в фестивале дала популярная российская певица Татьяна Буланова. Точно известно о проведении мастер-классов, выставок иконописи и пермских художников, ярмарки, духовного пения и выступлении оркестра русских народных инструментов.

В прошлом году во время фестиваля в храме монастыря пребывал ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, доставленный в пределы Пермской епархии из Воскресенского Новодевичьего женского монастыря. К мощам святителя за девять дней пребывания святыни в епархии поклонились 140 тыс. прихожан.

Не смотря на дождливую погоду, фестиваль «Свет Белогорья» того года посетили 20 тыс. человек. Перед гостями выступили Антон и Виктория Макарские, иеромонах Фотий.

Два года назад фестиваль «Свет Белогорья» состоялся с не меньшим успехом. Над Белой горой разливались народные песни в исполнении Надежды Кадышевой.

Кстати, Антон Макарский с супругой выступят в Перми уже на следующей неделе во время празднования Дня семьи, любви и верности. Пермяков и гостей города 8 июля объединит главная Соборная площадь.

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