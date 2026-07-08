В Прикамье отменили действие режима «Беспилотная опасность»

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство территориальной безопасности и РСЧС сообщили о снятии 8 июля в 13:05 режима «Беспилотная опасность». Режим гражданского оповещения населения действовал более около четырех часов с 09:30.

На время действия режима все оперативные службы региона перевели в полную готовность. Жителей Прикамья призвали быть внимательными и не поддаваться панике. Наблюдалось ограничение мобильной связи.

Для вызова экстренных служб предлагалось звонить по телефону «112».

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