Режим «Беспилотная опасность» вводится в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних с Пермским краем регионах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотная опасность в Перми 8 июля 2026: что происходит

В среду, 8 июля, в 9.30 в Пермском крае ввели режим "Беспилотная опасность". В краевом главке МЧС сообщили, что все оперативные службы находятся в полной готовности и напомнили телефон экестренных служб - 112.

При этом аэропорт "Большое Савино" работает в обычном режиме - никаких ограничений Росавицаия не вводила. Звуков сирен в городе тоже не слышно, как и звуков истребителей.

В Министерстве обороны России сообщили, что с 20.00 (время московское) 7 июля до 8.00 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями над 18 территориями страны и акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что режим «Беспилотная опасность» вводится в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних с Пермским краем регионах. Введение режима позволяет привести все оперативные службы на уровень повышенной готовности в случае возможных атак.

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