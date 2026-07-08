От «Алисы в Стране Чудес» и «Эха любви» до масштабных семейных саг: что смотрят, слушают и читают жители Прикамья в День семьи, любви и верности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В кино и мультфильмах на онлайн-кинотеатре «КИОН» безоговорочным лидером стала «Алиса в Стране Чудес» — современная экранизация знаменитого детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, которая переносит зрителя в причудливый и остроумный мир Льюиса Кэрролла.

Второе место занял «Домовёнок Кузя» — новая версия любимого мультфильма, в которой непоседливый хранитель домашнего очага сбегает от коварной Бабы-яги, селится в квартире обычной девочки и наполняет жизнь семьи забавными хлопотами и настоящим теплом.

Третьей по популярности стала семейная комедия «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым, Максимом Матузным и Агатой Муцениеце — трогательная и смешная история о конфликте поколений, где строгий дед берётся перевоспитывать внука по старинке, а в итоге сам учится понимать молодёжь и ценить семейные узы. Рейтинг также пополнили полнометражный мультфильм «Три кота и море приключений» и «Денискины рассказы».

Самым прослушиваемым треком у пермяков на стриминге «КИОН Музыка» стал трогательный рэп-гимн L’One «Рядом навсегда». Следом идёт проникновенная баллада «Эхо любви» Анны Герман. Третье место у культовой рок-баллады «Дыхание» группы Nautilus Pompilius. В пятёрку лидеров также вошли душевный хит ВИА «Самоцветы» «Всё, что есть у меня» и поп-хит Димы Билана «Я просто люблю тебя».

Книжные предпочтения жителей Прикамья в преддверии праздника оказались на стороне масштабных семейных саг — историй о любви, родственных связях и судьбах, которые не рвутся даже спустя десятилетия. Чаще всего на сервисе «КИОН Строки» читали «Завет воды» Абрахама Вергезе — эпическую хронику трёх поколений индийской семьи.

Второе место у романа «Добро не оставляйте на потом» Адрианы Трижиани — трогательной саги об итальянской семье в Америке, которая сквозь войны, потери и разлуки проносит умение прощать, заботиться друг о друге и верить в добро.

Замыкает тройку «Стеклянный Дворец» Амитава Гоша — монументальное полотно о любви на фоне колониальной Бирмы и Индии.