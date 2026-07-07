AY YOLA поблагодарила за теплый прием на фестивале «Город встреч» в Перми

В Перми завершилась очередная неделя Большого летнего фестиваля «Город встреч». Сотни пермяков 4 и 5 июля стали свидетелями масштабных фестивальных событий «Обряды-наряды».
В заключительный вечер перед гостями фестиваля выступила легендарная группа AY YOLA из Башкирии. В течение часа ее участники «зажигали» со своими мегахитами на городской эспланаде.
«Пермь, спасибо! Было здорово!», – по возвращении домой AY YOLA поблагодарила пермяков за теплый прием и классную поддержку.
На память участники группы сделали общее фото с пришедшими на концерт горожанами и поделились видео. Фестиваль «Город встреч» в Перми продолжается!
От обрядов до нарядов. Этнофестиваль в Перми, посвященный Году единства народов России, собрал свыше 20 тысяч гостей.
Уже 8 июля в Перми на День семьи, любви и верности выступит Антон Макарский.
Праздничный концерт пройдет на Соборной площади.
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