AY YOLA поблагодарила за теплый прием на фестивале «Город встреч» в Перми

Фото: AY YOLA | vk.com/ayyola.music

В Перми завершилась очередная неделя Большого летнего фестиваля «Город встреч». Сотни пермяков 4 и 5 июля стали свидетелями масштабных фестивальных событий «Обряды-наряды».

В заключительный вечер перед гостями фестиваля выступила легендарная группа AY YOLA из Башкирии. В течение часа ее участники «зажигали» со своими мегахитами на городской эспланаде.

Группа AY YOLA на фестивале «Обряды-наряды» в Перми

«Пермь, спасибо! Было здорово!», – по возвращении домой AY YOLA поблагодарила пермяков за теплый прием и классную поддержку.

На память участники группы сделали общее фото с пришедшими на концерт горожанами и поделились видео. Фестиваль «Город встреч» в Перми продолжается!

От обрядов до нарядов. Этнофестиваль в Перми, посвященный Году единства народов России, собрал свыше 20 тысяч гостей.

Уже 8 июля в Перми на День семьи, любви и верности выступит Антон Макарский.

Праздничный концерт пройдет на Соборной площади.

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