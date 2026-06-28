В Перми на День семьи, любви и верности выступит Антон Макарский

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермская митрополия сообщила о проведении большого праздничного концерта в День семьи, любви и верности. На Соборной площади Перми 8 июля пермяков и гостей города ждет насыщенная программа с участием творческих коллективов Прикамья.

В рамках мероприятия запланирована церемония чествования семейных пар, включая торжественные регистрации брака и вручение медали «За любовь и верность». Особое внимание организаторы уделят традициям проживающих в регионе народов.

На сцене Соборной площади свое творчество представят: семьи священнослужителей, детский хор «Отражение», солистка Губернского оркестра Елена Бурди, театр танца «Академия-Р», семейный дуэт Александр и Ксения Тыщик. Кульминацией вечера станет музыкальная программа семейного дуэта Антона и Виктории Макарских.

Праздничные мероприятия Дня семьи, любви и верности в Перми состоятся с 18:00 до 21:00. Всех желающих ждет Соборная площадь на Комсомольском пр., 4.

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