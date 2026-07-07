Первые на старте: «Новые люди» подали документы на выборы в Заксобрание Прикамья

Фото предоставлено пресс-службой партии

Избирательная кампания в Пермском крае началась с заметного политического сигнала. «Новые люди» первыми среди партий подали документы в краевой Избирком для участия в выборах в Законодательное собрание. В политике такие вещи редко бывают случайными: ранний старт показывает не только готовность штаба, но и уровень организационной дисциплины.

Для партии это не просто формальная процедура. Подача документов стала демонстрацией масштаба кампании: «Новые люди» выдвинули 30 кандидатов по одномандатным округам и представили команду, в которой есть предприниматели, руководители предприятий, общественники, преподаватели, спортсмены, организаторы крупных культурных событий и ветераны СВО.

Лидером списка «Новых людей» в краевой парламент стал секретарь совета регионального отделения Егор Лаптев. Вместе с ним в общекраевую тройку вошли депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников и генеральный директор компании «Специализированный застройщик — Город Сад» Андрей Ляшков. Овчинников также будет баллотироваться по одномандатному округу №5, Ляшков — по округу №11.

В партии делают ставку на людей, которые уже имеют опыт конкретной работы — в бизнесе, общественной деятельности, производстве, образовании, культуре и управлении. Это отличает нынешнюю кампанию «Новых людей» от обычного набора предвыборных фамилий: список выглядит как попытка собрать команду из людей дела, а не только политических функционеров.

Фото предоставлено пресс-службой партии

«Команда — наша главная гордость»

Комментируя подачу документов, секретарь регионального отделения Егор Лаптев подчеркнул, что для партии это один из ключевых этапов кампании.

«Сегодня мы первыми из всех партий в Пермском крае подали документы на выборы в Законодательное собрание. Особая гордость — наша команда кандидатов: все пермяки, люди из разных сфер и профессий, с опытом реальных дел, готовые работать на пользу жителей родного региона. Отдельно благодарю Избирательную комиссию Пермского края за продуктивную работу, процесс приема документов проходит слаженно. Надеемся на успешную и честную кампанию», — заявил Лаптев.

Сильной стороной списка партия называет его разнообразие. Среди кандидатов есть люди, хорошо известные в профессиональных сообществах и на территориях.

По округу №21 выдвинут Михаил Чавлытко — организатор масштабных культурных событий, имя которого связывают с фестивалями «Свет Белогорья», «Звоны России» и международным фестивалем воздухоплавания «Небесная ярмарка».

Отдельный акцент в команде сделан на ветеранах специальной военной операции. По округу №25 идет Алексей Вожаков — заместитель начальника штаба 23-го батальона «Барс». Уроженец села Шерья Нытвенского района, он десять лет работал в районной администрации, а затем ушел на фронт пулеметчиком. Вожаков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В округе №3 будет баллотироваться Юрий Айдаров — преподаватель физико-математической школы и старший преподаватель механико-математического факультета ПГНИУ. По округу №13 выдвинут Александр Уросов, руководитель направления по роботизации «Соликамского магниевого завода». В округе №23 свою кандидатуру представил Римас Шайхутдинов, руководитель отдела продаж компании по производству оборудования специального назначения «ИАР-ГРУПП».

Заметная часть команды — предприниматели и управленцы из реального сектора экономики. В «Новых людях» подчеркивают: это люди, которые создают рабочие места, платят налоги, развивают предприятия и понимают экономику Прикамья не по отчетам, а изнутри.

В партии считают, что такая линия важна: она позволяет говорить с избирателем не только языком обещаний, но и языком практического опыта.

Не только край, но и Пермь

По информации издания, «Новые люди» намерены активно участвовать не только в выборах в краевой парламент, но и в муниципальных кампаниях. Партия готовит выдвижение в ряде территорий Пермского края, а также планирует выставить 22 кандидата на выборы в Пермскую городскую Думу.

В думу краевой столицы от партии идет Радислав Габсатаров. В 2024 году он добровольцем ушел на СВО, сейчас служит в артиллерийской разведке,. Также в Пермскую городскую Думу будет баллотироваться директор компании «Стэйдж Про Урал» Николай Чугаров. Он заявлен по округу №2, группа №9.

Возглавит партийный список «Новых людей» на выборах в Пермскую городскую Думу член Общественной палаты Пермского края Айна Якупова. Третьим номером в списке значится председатель регионального отделения движения «Экосистема» Валентин Шаравар.

Первый шаг уже сделан: «Новые люди» раньше других партий вышли на официальный старт и сразу обозначили амбицию — бороться не за присутствие, а за серьезное представительство в парламентах Прикамья.

Для региональной политики это важный момент. Кампания только начинается, но первая заявка уже прозвучала: «Новые люди» хотят быть не наблюдателями, а одной из заметных сил этой избирательной гонки.