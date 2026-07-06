Театр «У Моста» подвёл итоги 38-го сезона

Фото предоставлено театром «У Моста»

Пермский театр «У Моста» закрыл свой 38-й театральный сезон. Этот год стал по-настоящему триумфальным: 659 спектаклей, 12 гастролей, 8 фестивалей и 5 премьер: «Биндюжник и Король» А. Журбина и И. Бабеля, «Рождество с Демоном», «Мой бедный Марат» А. Арбузова, «Собаки» К. Сергиенко и «Дядя Ваня» А. Чехова.

Открывали сезон самым масштабным турне в своей истории! С 27 сентября по 27 октября объехали шесть городов России и Беларуси: Санкт-Петербург, Москва, Минск, Брест, Гродно и Пенза. Во время гастролей отметили 37-й день рождения театра. 7 октября театр играл одновременно на трёх площадках в разных городах. В Москве на сцене театра «На Страстном» – «Тевье-молочник», в Театральном институте им. Б. Щукина – «Мачеху Саманишвили», а в Перми шла «Ненормальная».

Фото предоставлено театром «У Моста»

Второе крупнейшее турне завершало сезон с 3 по 28 июня. Театр посетил Красноярск, Москву, Сергиев Посад, Нальчик и Мелихово. В Красноярск приезжали зрители из Новосибирска, Омска и Барнаула. А в Нальчике горячие поклонники буквально завалили артистов подарками, подарили даже серебряный кинжал. Также в течение года побывали в Ижевске, Екатеринбурге, Челябинске и Муроме, трижды выезжали в Москву и Санкт-Петербург.

Фото предоставлено театром «У Моста»

Нина Мусагитова (Ижевск): “Для меня, несомненно, самым ярким событием весны стали гастроли театра «У Моста». Три года назад театр привозил «На дне» и «Мачеху Саманишвили». Я сразу влюбилась в этот невероятный театр. Мы ждали гастролей целых три года! И в этот раз многие зрители посмотрели все три гастрольных спектакля. Особенно потряс «Вий». Было ужасно страшно ночью в заброшенной церкви. Во время спектакля все забыли, что находятся в зале. Такого эффекта я не видела нигде”.

Эмма Островская (Москва): “В этом театре всегда происходят чудеса! На спектакле «Тевье-молочник» молодая актриса Алёна Хорошая каким-то чудом превратилась в пожилую еврейку, мать пяти дочерей. Во время монолога, когда умирающая Голда помогает дочери во время родов, почти весь зал буквально рыдал. Впервые в жизни после спектакля я подошла к актрисе, чтобы выразить своё восхищение!”.

Оксана Брохман (Санкт-Петербург): “Как вы это делаете? Как можно поставить спектакль «Любовь и голуби» лучше фильма? Даже ярые поклонники легендарного фильма влюбились в ваш невероятно смешной спектакль! Браво!”.

Фото предоставлено театром «У Моста»

В январе премьерой мистического триллера «Рождество с Демоном» театр отметил 65-летие своего мистического художественного руководителя Сергея Федотова. А студенты второго курса Мастерской Федотова поразили всех, победив сразу на трёх фестивалях! Курсовой спектакль «Мачеха Саманишвили» завоевал дипломы Лауреатов на московском фестивале «Точка-А», Гран-При в номинации «Лучший спектакль большой формы» и приз зрительских симпатий фестиваля в Муроме, а также Гран-При на пермском фестивале «Курс на сцену».

- 21 августа открывается следующий, 39-й, сезон, билеты уже в продаже. Главным культурным событием осени станет Второй Международный театральный фестиваль «Пермская Фантасмагория», который должен пройти с 1 по 7 октября 2026 года. В Перми соберутся театры из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Японии, Китая, Ирана и многих городов России, - рассказали "КП-Пермь" в театре "У моста".