В «Парму» вернулся один из лучших игроков Единой лиги ВТБ Би Джей Джонсон

Фото: БК «БЕТСИТИ Парма» | vk.com/parmabasket

В пермскую «Парму» вернулся один из лучших игроков Единой лиги ВТБ Би Джей Джонсон. Поклонникам баскетбола в Перми он известен по выступлениям за команду в сезоне 2023-2024 года.

В составе «Пармы» 30-летний форвард стал лидером команды в всего чемпионата. Би Джей Джонсон (201 см, 91 кг) в среднем за матч набирал 18,5 очка и совершал 5,1 подбора. По итогам того сезона баскетболист вошел в пятерку самых результативных и самых перехватывающих игроков Единой лиги ВТБ, в январе его признали MVP месяца.

Летом 2024 года Би Джей Джонсон перешел в «Локомотив-Кубань». В составе краснодарцев от также стал лидером атак, набирав в среднем по 12,5 очка. Сезон 2025-2025 форвард частично провел в Краснодаре, в марте 2026 года он покинул клуб.

Ранее состав пермской «Пармы» пополнил форвард из США Айзейя Уэйли. Баскетболист также известен по выступлениям за «Локомотив-Кубань».

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