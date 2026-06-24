Состав пермской «Пармы» пополнил форвард из США Айзейя Уэйли

Фото: БК «БЕТСИТИ Парма» | vk.com/parmabasket

Форвард Айзейя Уэйли спустя год вернулся в Единую лигу ВТБ. Баскетболист пополнил состав пермского БК «Бетсити Парма». Контракт с американцем рассчитан на один год.

Айзейя Уэйли родился в США 28 марта 1998 года. Рослый игрок (206 см) баскетбольную карьеру начал в Университете штата Коннектикут, отыграл четыре сезона в NCAA за «Юконн Хаскис». В сезоне-2020/21 его признали лучшим защитным игроком по итогам голосования тренеров.

По информации пресс-службы «Пармы», в 2022 году Айзейя Уэйли попал на драфт НБА. Выступал в фарм-клубе «Хорнетс». Составе «Астрос де Халиско» выиграл чемпионат Мексики. В Германии защищал цвета «Гейдельберга», где по блокшотам и подборам в топ-3 Бундеслиги.

Сезон 2024-2025 баскетболист провел в Единой лиге ВТБ. В составе «Локомотива-Кубань» в среднем набирал 8,1 очка за игру и совершал 5,2 подбора. Из Краснодара Айзейя Уэйли отправился в турецкий «Тофаш», завершил прошлый сезон в итальянском «Наполи».

Кстати, «Тофаш» пополнил бывший центровой «Пармы» Террел Картер, «Локомотив-Кубань» – коллега по амплуа Глеб Фирсов.

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