Телебашню в Перми 8 июля украсит праздничная подсветка

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми 8 июля праздничная подсветка украсит главную телебашню города. О включении на два часа тематической архитектурно-художественную подсветки сообщил Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Подсветку включат в честь Дня семьи, любви и верности с 23:00 8 июля до 01:00 9 июля. Световой парад состоится по всей стране в знак поддержки важности идеи сохранения семейных ценностей и роли семьи в воспитании детей. Официальный статус праздник приобрел указом президента РФ в 2022 году.

В Перми на День семьи, любви и верности выступит Антон Макарский. Праздничный концерт состоится на Соборной площади.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru