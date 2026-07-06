Энергетики «Т Плюс» готовят теплосети города Перми к работе в следующем отопительном сезоне

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Специалисты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выполняют гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2026/27. Сейчас в Перми проверка проводится для теплосетей, по которым тепло и горячая вода подаются в 856 многоквартирных домов и 89 социальных объектов – детсадов, школ, больниц, поликлиник, учебных и культурных учреждений.

«Гидравлические испытания – важнейший элемент летней подготовки к отопительному сезону. Это позволяет создать запас прочности для всей теплоснабжающей инфраструктуры на период осенне-зимнего максимума», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Следующая волна гидравлических испытаний стартует уже в ближайшие дни и охватит Данилиху, Городские Горки, район цирка и другие кварталы. Графики работ синхронизированы с плановыми ремонтами внутри домов, чтобы отключения горячей воды были минимальными.

Технологический процесс подготовки трубопроводов, проверки и перезапуска занимает много времени. Тщательность критически важна: включить в работу отремонтированный отрезок трубы можно только после устранения всех дефектов и проведения повторных испытаний. Это гарантирует стабильную и надёжную теплоподачу горожанам будущей зимой.

Опрессовки — важная техническая процедура, которая позволяет проверить теплосеть, найти микротрещины, ослабленные швы и участки, которые могут не выдержать зимних пиковых нагрузок. Выявить их летом — значит избежать неприятностей в морозы, когда каждая минута простоя оборачивается дискомфортом для тысяч семей.

Важно: если после завершения работ горячая вода в квартире так и не появилась, звонить нужно в свою УК или ТСЖ. Также можно обратиться в Тепловую справочную службу по номеру 8 (342) 259-39-98 или на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru/.