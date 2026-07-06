В дни проведения Дягилевского фестиваля потребительская активность пермяков и гостей города увеличилась на 700 миллионов рублей

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По данным аналитиков Сбера, в дни проведения в Перми Международного Дягилевского фестиваля с 11 по 20 июня 2026 в торгово-сервисных точках компании на территории региона было проведено 19 млн транзакций на общую сумму более 1,8 млрд рублей.

Эта сумма превышает среднедневное значение трат на 70 млн рублей. Количество платежных операций также превысило средние значения на 35 тыс. транзакции.

Игорь Чепеньков, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

«Проведение событий такого масштаба — это катализатор развития региона. Мы видим, что аудитория Дягилевского фестиваля с каждым годом расширяется и выходит далеко за пределы Перми, привлекая туристов со всей страны. Это доказывает, что культурный потенциал города становится настоящим драйвером экономики, стимулируя туристический поток и потребительскую активность».