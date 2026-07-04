Катерина Шпица призналась, что дважды теряла беременность

Когда родился долгожданный сын Богдан, актриса решила рассказать всю правду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Известная актриса, уроженка Перми Катерина Шпица опубликовала в своих социальных сетях пронзительный пост, в котором призналась, что на пути к нынешнему счастью пережила две большие потери.

Сейчас 40-летняя звезда воспитывает двоих сыновей: 14-летнего Германа и двухмесячного Богдана. В откровенном обращении к подписчикам артистка поделилась своими переживаниями, сравнивая опыт материнства в юности и в зрелом возрасте.

- Меня теперь довольно часто спрашивают, как сильно отличается материнство в 40 лет от опыта 14-летней давности... Две любви сравнивать невозможно. Два сына — две разные книги, - написала Шпица.

По словам актрисы, физически беременность в 40 лет далась ей не сложнее, чем в молодости, однако эмоционально этот период был крайне тяжелым.

- Эта беременность имела единственное осложнение, и оно эмоциональной природы. В ней было много страха до середины срока. Мы с Русланом жили, как будто затаив дыхание, потому что до этого мы теряли, теряли дважды, — призналась Катерина.

Шпица пояснила, что об одной потере пара рассказывала публично, чтобы поддержать женщин, столкнувшихся с похожей бедой. Однако о второй сорвавшейся беременности они молчали даже в кругу семьи. Это решение было принято ради старшего сына, который очень ждал появления брата или сестры и еще не успел оправиться от первого горя.

Актриса отметила, что нашла тогда силы пережить трагедию в тайне, разделив боль только с мужем. Теперь же, когда родился долгожданный Богдан, она решила рассказать всю правду.

Звезда хотела показать своим примером, что стать мамой в 40 лет возможно естественным путем, без применения вспомогательных репродуктивных технологий.

- Мы бы вот родили с Русланом и раньше, но останавливали разные обстоятельства, потом потери ставили подножки. Надо было вставать, разбившись, казалось бы, в кровь. И мы вставали, мы верили, и судьба улыбнулась.

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