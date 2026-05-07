Актриса из Перми Катерина Шпица родила сына

Разница между старшим и младшим сыном у актрисы составила чуть более 14 лет.

- Если вы смотрите это видео, значит, в одном из чудесных мест, где встречают новые жизни, подтвердилось то, что нам в такой волшебной форме объявил еще под Новый год иллюзионист Саша Шальнев, а мы никому не говорили, - такой пост опубликовала 6 мая у себя на странице в соцсетях актриса из Перми Катерина Шпица.

На кадрах запечатлено семейное гендер-пати, где присутствуют все самые близкие. Иллюзионист, который стал ведущим этого трогательного события, очень необычно сообщил будущим родителям о том, что они ждут мальчика.

Сначала он попросил Руслана (супруга актрисы – фотографа Руслана Панова) назвать памятное четырехзначное число и ввел его в калькулятор на своем телефоне. Затем умножил и попросил всех участников этого события нажать на телефоне ведущего любую цифру. В итоге получилась сумма 41 114 911 041.

И как выяснилось секундой позже, такая же точно цифра была написана на обратной стороне коробки, которую развернул лицом к собравшимся ведущий. А когда перевернул коробку – из написанных цифр тут же сложилось слово МАЛЬЧИК.

- Это сделали вы, каждый участвовал в этом! – радостно объявил он, и чтобы окончательно ответить на вопрос будущих родителей, брата и бабушек-дедушек, Александр открыл коробку, из которой вылетели голубые воздушные шарики.

- Это как? Как вы это сделали? - восхитилась актриса, обнимая супруга. А все, кто был в это время в доме, начал обнимать и поздравлять будущих родителей.

В комментариях к этому видео масса поздравлений от подписчиков: «Поздравляю Вашу семью с этим чудесным событием! Вы прекрасны!», «Катя и Руслан, мои поздравления! Пускай малыш растет здоровым! Здоровья, счастья, любви всей вашей семье!», «Честно сказать, я прослезилась от радости! Катюша, вас с Русланом с сыном! Германа с братиком! Твоих родителей с внуком!» «Ждем следующий пост, как назвали малыша!»

К слову сказать, разница между старшим и младшим сыном у пермячки составила чуть более 14 лет. В марте ее теперь уже старший сын Герман торжественно получил паспорт.

Видео этого трогательного события актриса тоже опубликовала в соцсетях, написав пост: «Вместе с паспортом ему вручили Конституцию РФ, а мы в семье сразу запланировали серьезный разговор на тему прав и обязанностей гражданина. Надо детально обсуждать с взрослеющим человеком, что может оказаться опасным, к его удивлению и неожиданности, особенно в пору интернет-мошенничества. Это не о грустном! Это о здравомыслии без паники».

