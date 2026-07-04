Фото: сервис Яндекс.Пробки.

В субботу, 4 июля, дорога на «Крылья Пармы» обернулась для гостей и участников авиационного фестиваля настоящим испытанием: автомобилисты встали в огромную пробку.

Как передают журналистам «КП-Пермь» наши подписчики, по состоянию на середину дня глухая транспортная развязка образовалась сразу на нескольких ключевых направлениях: стоит Южный обход Перми, выезд из города по улице Героев Хасана, а далее затор тянется вплоть до отворота на Нестюково.

Эту же информацию дублирует сервис Яндекс.Пробки.

Причиной транспортного коллапса стало массовое скопление автомобилей, направляющихся к месту проведения авиашоу.

По дороге на «Крылья Пармы» автомобилисты встали в огромную пробку

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