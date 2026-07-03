На фестивале «Крылья Пармы» в Перми выступит пилотажная группа «Стрижи»

Истребители группы отличаются красно-белой окраской с ярко-синим силуэтом стрижа на фюзеляже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Легендарная пилотажная группа «Стрижи» официально прилетает на фестиваль «Крылья Пармы»! Те самые асы на истребителях МиГ-29, чьи выступления всегда становятся гвоздем программы, - сообщили организаторы фестиваля.

Пилотажная группа «Стрижи» была создана 35 лет назад. Летчики на истребителях МиГ-29 выполняют такие фигуры высшего пилотажа как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло». В 1993 году «Стрижи» были удостоены звания «Лучшая пилотажная группа мира». Истребители группы отличаются красно-белой окраской с ярко-синим силуэтом стрижа на фюзеляже.

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, авиашоу «Крылья Пармы 2026» (0+) пройдет в эту субботу, 4 июля, на аэродроме «Фролово» в нескольких километрах от Перми. В его программе: показательные полеты, парашютисты, выставка техники от Мотовилихи, концерт группы «Иваны» и мастер-классы. Но кто будет хедлайнером фестиваля, не было известно до последнего времени.

Кроме пилотажной группы «Стрижи» в пермском небе можно будет увидеть выступление «Первого полета» - единственной в России профессиональной пилотажной группы, летающей на поршневых самолетах. В составе группы - абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу.

Авиашоу пройдет 4 июля с 13:00 до 17:00. Вход свободный.

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Чтобы добраться до места проведения фестиваля на автомобиле, следует ехать по трассе «Пермь-Екатеринбург, со стороны улицы Героев Хасана. Во Фролах будут организованы две парковки, на каждой из которых - один въезд и один выезд, по принципу кругового движения. От ТЦ «Планета» до аэродрома каждые 5-10 минут будет ходить специальный бесплатный автобус. Автобусы пойдут без остановок.