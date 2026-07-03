Из-за «Крыльев Пармы» будет закрыто движение транспорта по Нестюковскому тракту

Из-за «Крыльев Пармы» будет временно прекращено движение по Нестюковскому тракту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Минтрансе сообщили, что 4 июля в связи с проведением масштабного фестиваля «Крылья Пармы» в Перми будет временно прекращено движение по Нестюковскому тракту.

В связи с этим автобусный маршрут №377 «Лобаново – г. Пермь (В. Муллы)» изменит свою схему движения. Изменения коснутся только тех, кто едет из Перми в Лобаново.

Как изменится маршрут: автобусы будут следовать в объезд закрытого участка. От остановки «Верхние Муллы» транспорт поедет по Южному обходу Перми до транспортной развязки с трассой Р243 Пермь - Екатеринбург. Далее - по этой трассе до указателя «отворот на Осенцы» в д. Нестюково, после чего вернутся на привычный путь.

Важно: в этом направлении автобус не будет делать остановок «отворот на Устиново» и «Устиново – Центр». Обратный путь — без изменений

При движении из Лобаново в Пермь автобусы будут следовать по своему обычному маршруту.

Минтранс просит всех пассажиров и автомобилистов заранее планировать свои поездки с учетом временных изменений.

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