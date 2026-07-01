«Крылья Пармы 2026»: программа, схемы проведения и проезда

Пилотажная группа «Русские витязи» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Под Пермью проведут одно из красочных и наиболее ожидаемое событие этого года. Аэродром «Фролово» примет авиашоу «Крылья Пармы 2026».

В прошлом году «Крылья Пармы» в Перми посетили рекордные 42 тыс. человек – вдвое больше, чем годом ранее. Гостями авиашоу стали не только пермяки, жители других городов России – Уфы, Ижевска, Екатеринбурга.

Рекордную посещаемость обеспечило выступление авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи». На концертную площадку вышла мегапопулярная певица Пелагея.

Место и дата проведения авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми

Местом проведения авиашоу «Крылья Пармы 2026» традиционно станет аэродром «Фролово» в нескольких километрах от Перми.

Авиашоу пройдет 4 июля с 13:00 до 17:00. Вход свободный.

«Крылья Пармы 2026» в Перми пройдут при поддержке правительства Пермского края и Пермского научно-образовательного центра.

Программа авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми

Организаторы авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми сообщили предварительную программу. Основные события посвятят Году пермской промышленности.

В специальной зоне разместят передвижную выставку «Мощь и слава Мотовилихи». Для детей проведут мастер-класс по конструированию самолетов из картона, развернут познавательные площадки.

Предприятия-юбиляры Прикамья подготовят многочисленные сюрпризы для всех гостей. Впервые на авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми представят мини-самолет от аттракциона «Аэротруба».

В программу авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми традиционно войдут: головокружительные полеты, выступления воздушных асов и настоящее пилотажное искусство, а также концертная программа.

Стало известно о выступлении одной из самых популярных групп Прикамья «Иваны». Хэдлайнеров фестиваля объявят в ближайшее время.

Между полетами и фотосессиями «Я и небо» развернет работу фуд-корт «Покупай Пермское». Гостей авиашоу «Крылья Пармы 2026» угостят сэндвичами, свежими десертами и перекусами от лучших кафе Прикамья.

Организаторы авиашоу из-за возможных перебоев со связью и Интернетом рекомендуют иметь при себе наличные деньги.

Правила посещения авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми

Организаторы авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми сообщили правила посещения фестиваля. В зону проведения ваиашу не допускаются дети до 12 лет без сопровождения взрослых.

Запрещен вход с животными, а также проезд на велосипедах, самокатах и гироскутерах. Строго запрещается курение и распитие спиртосодержащих напитков.

Разрешены средства передвижения для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На авиашоу можно проносить безалкогольные напитки только в пластиковой таре не более 0,5 литров в любом количестве.

Схемы проведения и проезда на авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми

Организаторы авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми сообщили о способах проезда к месту проведения мероприятия.

Проезд на легковых автомобилях разрешен только с федеральной трассы «Пермь – Екатеринбург» со стороны ул. Героев Хасана.

Схема: авиашоу «Крылья Пармы 2026»

Парковок для легковых авто будет две. На каждой парковке – один въезд и один выезд, действует принцип кругового движения.

Для гостей авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми организуют автобусное сообщение мероприятия от ТЦ «Планета». О времени начала работы автобусов сообщат дополнительно в ближайшее время. Автобусы проследуют без остановок с интервалом движения 5-10 минут.

Количество автобусов для перевозки гостей на авиашоу «Крылья Пармы 2026» в Перми будет увеличено.

Парковка для велосипедов у аэродрома «Фролово» находится рядом с зоной высадки из автобусов. Владельцам двухколесного транспорта рекомендуют взять замки для обеспечения сохранности техники.