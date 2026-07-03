Погода в Пермском крае включила режим «лето»

В выходные погода продолжит радовать жителей Прикамья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

После затяжной прохлады и череды дождей в Прикамье, наконец-то, установилась по-настоящему летняя погода. В пятницу, 3 июля, столбик термометра уверенно пополз вверх, прогревая воздух до комфортных 21…26°C, а в Перми — до 25°C.

Но самое приятное синоптики приберегли на выходные: погода продолжит радовать жителей Прикамья!

Температура днем будет от 25 до 30°C. Ночью она не опустится ниже 11…16°C, дождей не ожидается, небо будет ясным. Ветер слабый, не доставляющим дискомфорта.

- Идеальная погода для отдыха на открытом воздухе! — отмечают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии.

Самое время планировать пикник, поездку на дачу, долгие прогулки по городу или фестивали, которые состоятся в Прикамье в эти выходные.

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