Куда сходить в выходные в Прикамье: «Обряды-Наряды», полеты шаров и авиашоу

Фото: организаторы фестивалей "Город встреч" и "Небесная ярмарка".

Уроки ремесла, показы мод и хиты популярных артистов

4 и 5 июля на пермской городской эспланаде пройдет фестиваль «Обряды-наряды». Он объединяет народные традиции, современную моду, ремесла и живую музыку. Гостей ждет насыщенная программа: концерты, мастер-классы, театральные постановки и лекции будут идти с полудня до вечера, а главными звездами двух вечеров станут известные музыкальные коллективы.

Группа Settlers выступит 4 июля в 21:00. Это московский проект, который соединяет русский фольклор с инди, джазом, роком и альтернативой. Среди хитов - «Частушки», «Светлое чувство» и «По камушку».

На следующий день, 5 июля, в то же время – 21:00 – на сцену выйдет трио АY YOLA из Уфы, работающее в жанре современной этно-музыки: башкирский фольклор, традиционные инструменты и электроника сделали их песню «Homay» вирусной в 2025 году, а ремикс на нее сделал Дима Билан. Также в их репертуаре популярные треки «Yola», «Batyr», «Ural Vasyaty» и другие.

Фестиваль не ограничивается концертами – оба дня с 15:00 до 18:00 (а во второй день до 20:00) на эспланаде будут проходить интерактивные обряды: коми-пермяцкие гадания, пасхальные катания, татарский сабантуй, обряды закликания птиц, наряжания снопа-именинника, а также показы современной одежды от дизайнеров с этномотивами (Алексей Салахов и Ко) и множество уроков ремесла – ткачество, вышивка, керамика, береста, резьба по дереву, гончарное дело, набойка по ткани и даже обработка лыка.

Для любителей сказок и историй каждый день с 15:00 до вечера будут работать театральные площадки: пермский театр «Туки-Луки» покажет «Жихарку», удмуртский «Baby-театр 0+» – «Сказ о сотворении мира», свердловский театр-игра «Ку-кушка» – «Щерновские сказки», а Пермский театр кукол раскроет секрет «Как сделать куклу живой?».

Параллельно гостей ждут лекции и рассказы от этнографов и историков моды – о свадебной магии, рождественских игрищах, традиционной одежде, культе животных и народной педагогике.

Музыкальная программа каждого дня стартует в 18:00.

4 июля выступят Международный атлас облаков и Даша Калинина Даша (Пермь), Пётр Термен и Илья SYMPHOCAT (Москва) «Голос земли», Ансамбль Покровского (Москва): «Лики России», а затем Settlers

5 июля сцену займут POST-DUKES (Удмуртия) , перформанс Варвары Зениной «От колыбели до вечности», Притоп тритона (Санкт-Петербург, Москва, Самара) и финальное выступление группы АY YOLA (Уфа).

Полеты аэростатов, уличные театры и мастер-классы

Тем, кто хочет увидеть впечатляющее зрелище с воздушными шарами, стоит отправиться в Кунгур на фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». 4 июля здесь состоится торжественное открытие, а сам фестиваль продлится целую неделю вплоть до 11 июля.

В день открытия в Кунгуре будет насыщенная праздничная программа.

4 июля с 11 до 15.00 – на Соборной площади пройдет фестиваль уличных театров «Прорыв».

Параллельно в этом же месте, с 12:00 до 15:30 начнется фестиваль национальных культур «Живая традиция».

Открытие соревнований по воздухоплавательному спорту с представлением пилотов начнется - в 17:00. Затем гостей ждет концерт-посвящение «Культурный Код Кунгура» с участием Народного коллектива «Театр моды и пластики Crazy».

Завершится день массовым стартом аэростатов из различных точек города. Наблюдать его можно будет и с Соборной площади. Параллельно с этим на площади с 20:00 в течение двух часов пройдут привязные подъемы на аэростате за дополнительную плату.

Организаторы отмечают, полеты и подъемы возможны только при благоприятных погодных условиях.

5 июля

В 11.00, 13.00 и в 16.00 в сквере воздухоплавателей пройдут мастер-классы по воздохоплавнию.

В 18.00 на Соборной площади начнется программа Молодежный «Движ»

А с 19.00 до 22.00 в Кунгуре можно будет наблюдать за вечерними полетами шаров.

Вход на все мероприятия свободный.

Пилотажное искусство и выступления воздушных асов

На аэродроме «Фролово» под Пермью 4 июля проведут одно из красочных событий этого года - авиашоу «Крылья Пармы 2026». В программу традиционно войдут головокружительные полеты, выступления воздушных асов и настоящее пилотажное искусство, а также концертная программа с популярной группы Прикамья «Иваны».

Для детей здесь проведут мастер-класс по конструированию самолетов из картона, развернут познавательные площадки.

Впервые на авиашоу представят мини-самолет от аттракциона «Аэротруба».

Организаторы рекомендуют иметь при себе наличные деньги из-за перебоев со связью.

Добраться до фестиваля можно на собственном транспорте или на бесплатном автобусе, которые будут отходить от ТЦ Планета. Посадка в зоне автомобильной парковки, в зоне секторов 25-26. Начало движения автобусов в 11.00. Интервал 5-10 минут. Вернуться из Фролово до ТЦ Планета можно будет так же, на бесплатных автобусах.

4 июля с 13:00 до 17:00 на аэродроме «Фролово». Вход свободный.