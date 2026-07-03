Сбер: семейный банкинг вырастет до 40 млн пользователей к 2029 году Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Семейными сервисами Сбера уже пользуется больше 20 млн человек, а к 2029 году, по прогнозам банка, их аудитория вырастет до 40 млн — такие данные привёл первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв, выступая на Финансовом конгрессе 2026. По его словам, драйвером станет не отдельный продукт, а более точное понимание банками реальных потребностей семей.

Царёв отметил, что долгое время в центре внимания банков находился отдельный человек — его траты и накопления. Цифровизация решила эту задачу лишь частично: у каждого члена семьи появилось своё приложение, свои карты и вклады, из-за чего супругам приходится вручную сверять расходы, переводить деньги друг другу и отслеживать общие накопления.

«Молодая пара копит на первый взнос по ипотеке. Ей не нужны два отдельных счёта. Ей нужна общая цель, общий прогресс и ясность: кто сколько внёс, сколько осталось и когда цель будет достигнута», — привёл пример топ-менеджер.

По словам Царёва, совместные платёжные счета выросли на 73% за последний год. Он также сослался на данные ВЦИОМа: 87% россиян называют создание семьи одной из главных жизненных целей, для 67% крепкая семья — ценность номер один, а 63% россиян планируют бюджет вместе с супругом или другими родственниками. При этом раздельное управление финансами до сих пор практикует больше половины домохозяйств, что говорит о значительном потенциале роста этого направления.

Отдельно топ-менеджер отметил, что в «СберБанк Онлайн» уже появляются ИИ-помощники для ведения общего бюджета. По его словам, вместе с другими семейными сервисами они становятся цифровым аналогом семейного офиса — комплексного управления финансами, которое раньше было доступно только состоятельным клиентам. «Демократизация семейного офиса — один из главных трендов ближайших лет», — заявил Царёв.

В заключение он отметил, что конкуренция в розничном банкинге вышла за пределы ставок и кешбэка: настоящая борьба за клиента разворачивается в моменты жизненных решений — покупки жилья, рождения ребёнка, поступления в вуз, выхода на пенсию. «В каждой из этих точек рядом с человеком стоит семья — и именно она влияет на то, какой банк окажется рядом», — резюмировал он.

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