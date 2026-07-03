Жители Пермского края могут проверить реальные выплаты страховой компании

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер разместил список страховых компаний по программам ипотечного страхования жизни, основанный на объемах их выплат заёмщикам банка. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Руслан Вестеровский на Финансовом конгрессе Банка России.

Он отражает долю выплат от общего числа заявленных страховых случаев по программам ипотечного кредитования Сбербанка. На текущий момент в нём 16 компаний. В ТОП-5 вошли: «СберСтрахование жизни» с долей выплат 86%, «СОГАЗ» (54%), «РЕСО-Гарантия» (52%), «Росгосстрах» (48%) и «Абсолют страхование» (46%).

Как сообщается, раскрытие таких данных – одна из мер по повышению прозрачности рынка ипотечного страхования жизни.

«Мы хотим дать человеку возможность выбирать продукт не по стоимость, а по его ценности для себя. И отрасли необходимо менять подход к страхованию, ориентируясь именно на это. Например, мы убеждены, что страховая компания должна сама максимально оперативно и проактивно собирать необходимые документы и производить выплату. Родственники могут даже не знать, что заёмщик был застрахован. Главное – чтобы они получили помощь как можно раньше. Только так можно повысить ценность продуктов и уровень доверия людей к ним», - отметил Руслан Вестеровский.