Озера Южного Урала заменят курорты Мертвого моря

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пермякам совершенно необязательно за оздоровлением лететь на курорты Мертвого моря. На Южном Урале хватает озер с соленой рапой и черной лечебной грязью. Не одно поколение жителей Челябинской области выбирают родные просторы для лечения кожи и суставов.

Южный Урал и Зауралье славится разнообразием лечебных грязей. Здесь можно найти все виды грязевых образований от чистых органических сапропелей до минеральных грязей. Вода многих озер насыщена солями и щелочами. Вокруг водоемов давно выросли санатории.

По данным издания «Kursdela.biz», главное «лечебное» место Челябинской области находится в Увельском районе в 90 км от областного центра у села Хомутинино. Доехать сюда просто: по Троицкому тракту мимо Южноуральска до поселка Синий Бор, а оттуда – к Хомутинино. Это целое пятиозерье: Подборное, Горькое, Круглое (его еще называют Нехорошково), Оленичево и Чокарево.

Самое известное их них – озеро Подборное. Его рапа имеет щелочной гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, ее используют для минеральных ванн, а местную грязь применяют при болезнях кожи (экземе и псориазе), недугах опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.

Рядом лежит озеро Горькое – одно из самых ценных в лечебном отношении в Зауралье, его славят за мягкую щелочную воду и целебные грязи. На базе этих озер работает санаторий «Урал», где грязе- и водолечение проводят уже под контролем врачей.

Бессточное соленое озеро Большой Шантропай лежит в Еткульском районе – в междуречье Уя и Миасса, примерно в 70–80 километрах к югу от Челябинска. Вода здесь заметно минерализована (14–16 граммов на литр) и по составу хлоридно-натриевая. На дне залегает черная минеральная грязь – мягкая, пластичная и очень ценная в лечебном отношении. Именно за ней сюда и едут отдыхающие.

За сапропелевыми грязями отправляются под Чебаркуль на озеро Большой Боляш. Оно находится в 90 км к западу от Челябинска. По отзывам, эти грязи помогают заживлять любые раны, а используют их при болезнях костей, кожи и нервной системы.

Еще одна достопримечательность Южного Урала – озеро Сладкое на территории Кунашакского района в 120 километрах от Челябинска. Вода здесь не сладкая, а насыщенная щелочью и минералами, из-за чего буквально мылится и оставляет на коже ощущение мягкости. Сюда едут поправить здоровье при кожных болезнях, проблемах с желудком и кишечником, пародонтозе, аллергии и недугах опорно-двигательной системы.

Тем, кто хочет полежать на поверхности воды, как в Соль-Илецке, стоит знать про крохотное озеро Таузаткуль. Оно лежит на юго-востоке области, по соседству с Хомутининскими озерами. Это даже не вода, а настоящий рассол. В жаркое лето концентрация соли доходит до 200 граммов на литр. Поблизости есть и другие сверхсоленые водоемы, включая Соленый Кулат и Лаврушино.

Обычно «процедуры» на таких озерах сводятся к ваннам из соленой рапы и грязевым аппликациям. Тело обмазывают целебной грязью, дают ей подсохнуть, а затем смывают.

Грязе- и водолечение является серьезно нагрузкой на организм, у которой есть противопоказания: проблемы с сердцем и сосудами, обострения хронических болезней, высокая температура. Прежде чем погружаться в рапу и обмазываться грязью, разумно посоветоваться с врачом, не злоупотреблять временем процедур, прятаться от палящего солнца и пить достаточно воды.

Точные координаты диких озер лучше заранее найти в навигаторе, так как указателей и асфальта у берега может не быть. Тогда поездка на целебное озеро принесет только пользу и приятную легкость.

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