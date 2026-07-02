Крупные банки повышают ставки по накопительным счетам: что стоит за этим трендом

Крупные банки повышают ставки по накопительным счетам Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На российском рынке розничных сбережений активизировалась конкуренция за деньги клиентов. Ведущие банки последовательно улучшают условия по накопительным счетам. Такой шаг — не разовая акция, а отражение сразу нескольких факторов, включая все еще высокую ключевую ставку ЦБ и возросшую чувствительность вкладчиков к доходности сбережений. На этом фоне накопительный счёт всё чаще воспринимается не как временный «карман» для свободных средств, а как полноценный инструмент для краткосрочного размещения с понятной доходностью.

Банки реагируют на запрос рынка и усиливают привлекательность продукта сразу по нескольким направлениям. Во первых, повышают максимальные ставки, в том числе за счёт приветственных периодов для новых клиентов. Во вторых, вводят дополнительные надбавки — например, за использование карт, получение зарплаты или пенсии. В третьих, развивают функциональность: дают возможность открывать сразу несколько счетов, ставить цели, гибко управлять остатками и начислениями. Параллельно растёт и финансовая грамотность клиентов: люди активнее сравнивают условия, следят за сроками действия повышенных ставок и комбинируют продукты для максимальной выгоды.

По словам старшего вице президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, банк повысил ставки по накопительным счетам. «Ключевая ставка ЦБ практически не изменилась, а значит накопительный тренд сохраняется», – отметил он.

Накопительные счета стали для россиян привычным «электронным кошельком», статистика подтверждает востребованность инструмента: средняя сумма на накопительном счёте розничных клиентов ВТБ с начала года выросла до 184 тысяч рублей — это на 16 % больше, чем в июне прошлого года. В банке можно открыть одновременно до 100 накопительных счетов с любым способом начисления процентов и к каждому из них поставить свою финансовую цель.

Схожие шаги предпринимают и другие крупные игроки: они вводят или продлевают приветственные периоды, дифференцируют ставки по активности клиента и усиливают интеграцию накопительных продуктов с повседневными операциями — от автопополнения до привязки к целям и семейным счетам. В результате рынок накопительных счетов становится более динамичным и клиентоориентированным: доходность перестаёт быть фиксированной и всё чаще зависит от поведения самого клиента.

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