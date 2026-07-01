В Прикамье злостными должниками по алиментам являются более шести тысяч человек

Фото: ГУФССП России по Пермскому краю

Краевая служба судебных приставов сообщила данные о реестре злостных неплательщиков алиментов. В публичном списке на конец июня этого года размещены имена 6 161 жителей региона. Они все уклоняются от выплат на содержание детей.

Реестр должников по алиментам формируется с прошлого года. Электронная платформа включает сведения о злостных неплательщиках, привлеченных к административной или уголовной ответственности, а также находится в розыске.

В открытом доступе можно найти: фамилию, имя и отчество должника; дату рождения; реквизиты исполнительного производства; сумму задолженности; данные исполнительного документа и контактная информация судебного пристава, ведущего производство.

С информацией может ознакомиться любой пользователь сети Интернет. Для этого необходимо воспользоваться официальным сайтом ГУФССП России по Пермскому краю или порталом «Госуслуги».

«Информация остается в реестре до полного погашения долга. После выплаты всей суммы сведения удаляют в течение суток», – пояснили в пресс-службе краевого ведомства.

В Пермском крае по итогам первого квартала этого год судебные приставы возбудили в отношении должников по алиментам 802 административных дела. После рассмотрения дел 694 должника привлекли к обязательным работам.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru