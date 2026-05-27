НовостиОбщество27 мая 2026 6:29

В Пермском крае число должников по алиментам с начала года превысило 800 человек

Более 85% должников привлекли к обязательным работам
Павел ШАТРОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае по итогам первого квартала судебные приставы возбудили в отношении должников по алиментам 802 административных дела. После рассмотрения дел 694 должника привлекли к обязательным работам.

В пресс-службе краевого ГУФССП России дополнили, что от общественно полезного труда уклоняется около 30% правонарушителей. Своими действиями они усугубляют положение и несут дополнительную ответственность.

В Прикамье судебные приставы за 2025 год взыскали 2,5 млрд руб. алиментных платежей. По состоянию на начало этого года на исполнении находилось 16 138 исполнительных производств, включая 3 179 – в отношении женщин.

Ранее стало известно о более 1,6 тыс. жителях Прикамья, ушедших на СВО для закрытия долгов по алиментам. Военнослужащие оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru