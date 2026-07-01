В Перми на улицу Ленина для обкатки путей вывели трамваи

Фото: Департамент транспорта админситрации города Перми

В центре Перми продолжается масштабная реконструкция трамвайной сети. Поэтапные работы на участках от ул. Борчанинова до ул. Горького стартовали 25 апреля. На одном из них подрядчик после укладки новых путей приступил к их обкатке.

Тестовые поездки начали 30 июня на участке ул. Ленина от ул. Сибирской до Комсомольского пр. Специалистам предстоит обследовать трамвайные пути и контактную сеть на наличие возможных дефектов.

По новым рельсам запустили сцепленный хвостами состав из двух вагонов модели 71-619. «Сцепка» курсирует вперед и назад без необходимости разворота. В городском департаменте транспорта сообщили, что это стандартная процедура. Она позволит вагонам совершить определенное количество проездов по новой трамвайной линии перед ее запуском в эксплуатацию.

Обкатка создаст нагрузки на путь для его усадки и принятия проектного положения. После этого подрядчик начнет укладку бетонных плит на участке реконструкции и восстановлению благоустройства.

В дальнейшем аналогичные процессы будут проводиться на других участках реконструируемой линии. На ул. Петропавловской дорожные рабочие проводят баластировку трамвайных путей.

«По плану на участке между остановками «Улица Борчанинова» и «Улица Максима Горького» заменят рельсошпальную решетку и покрытие путей. Будут уложены бетонные шпалы и новые крепления, которые увеличат срок службы. Для более плавного и тихого хода трамваев будут использованы резиновые элементы и сварка стыков», – дополнили информацию в администрации Перми.

На прошлой неделе в рамках реконструкции трамвайных путей на ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Ленина на месяц ввели ограничение движения транспорта.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru