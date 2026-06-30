«Амкар» провел первый контрольный матч на тренировочных сборах

Фото: ФК «Амкар Пермь» | vk.com/amkar__perm

Пока на стадионах Северной Америки гремит чемпионат мира по футболу «Амкар Пермь» продолжает подготовку к продолжению сезона. Пермяки в середине июля стартуют в дивизионе «Серебро» российской Второй лиги А.

Тренерский штаб перед первым матчем розыгрыша запланировал проведение трех контрольных встреч. Первую из них пермяки провели 29 июня на стадионе «Звезда». «Междусобойчик» провел основной состав команды.

В двустороннем матче «белые» победили «красных» со счетом 3:1 (2:1). В составе победителей голы забили Горбунов и дважды Устинов, проигравших – Толкачев. Встреча прошла под дождем при пустых трибунах.

В составе команды произошли очередные изменения. Вслед за нападающим Артемом Котиком «красно-черный» тренировочный лагерь покинул защитник Исламжан Насыров. Контракт с футболистом клуб расторг по обоюдному согласию сторон.

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