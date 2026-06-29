Жителей Пермского края приглашают стать кадетами Следственного комитета РФ

Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю объявляет набор в профильные кадетские классы Следственного комитета России. Требования для поступления в 8 или 10 классы:

- интерес к профессии следователя;

- средний балл аттестата за 7 класс – 4,1;

- средний балл аттестата за 9 класс – 4,1;

- оценка в аттестате по истории и обществознанию – 4-5;

- физическое здоровье;

- отсутствие правовых ограничений (судимость, учеты в КДН, ПДН).

Обучающиеся профильных кадетских классов СК России с 01.09.2026:

- изучают дополнительные общеобразовательные программы учебных курсов «Введение в профессию следователь» и «Основы государственной службы в Следственном комитете Российской Федерации»;

- получают статус кадета профильного кадетского класса Следственного комитета России, юного следователя в составе Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодёжный союз «Юный следователь»;

- по окончании обучения получают возможность поступления в вузы СК России;

- пополняют портфолио для поступления на юридические факультеты ВУЗов и СУЗов г. Перми. Профильные кадетские классы СК России открываются в школе МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» (8,10 класс).

Для получения дополнительной информации: 8(342) 281-25-33 (с 9.00 до 18.00 пн-пт) - помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю (по общественно-политической работе) Владимир Анатольевич Яцук; 8 (342) 215-21-26 - ответственный за приём в ПКШ №1, kadetperm@bk.ru