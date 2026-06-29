Усольский калийный комбинат выступил партнером празднования Дня города Березники

Фото: пресс-служба Усольского калийного комбината

Березники отметили 94 й день рождения. Основные праздничные события развернулись в городском парке культуры и отдыха. Развлекательная площадка «Техноград» от Усольского калийного комбината и Березниковского механического завода расположилась в самом центре - рядом с главной сценой. Предприятия подготовили активности для всех возрастов: «арт-лаборатория» по созданию уникальных сувениров из соли, профориентационная площадка от молодых специалистов «Промзона». Уникальный арт объект «Григорий Строганов» привлёк особое внимание гостей праздника. Взрослые и дети делали яркие фотографии с бюстом солепромышленника XVII века. Также березниковцы поучаствовали в научном крио шоу «Зрелищная физика в действии» и интеллектуальном состязании «От руды до калия». А самые смелые испытали себя в силовом конкурсе «Сила солевара».

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В этом году впервые отмечены 49 выпускников, окончивших школу с золотой и серебряной медалью. Усольский калийный комбинат и Фонд Мельниченко заложили новую традицию - вручать лучшим выпускникам школ Березников Строгановские медали. Этот почетный знак символизирует особую гордость за новые таланты, которым предстоит продолжать дело великих поколений прошлого.

Фото: пресс-служба Усольского калийного комбината

Дмитрий Токарев, генеральный директор Усольского калийного комбината:

- В каждом из наших новых талантов мы видим наследников рода Строгановых. Упорный труд, умение развивать свои способности, желание создавать новое — эти качества славят нашу землю много веков. И мы рады, что строгановская традиция продолжается.

Проект «Строгановские медали» реализуется в рамках совместной программы Усольского калийного комбината и Фонда Мельниченко «Строгановские сезоны». В программу «Строгановских сезонов» также входят фестивали Строганов Фест, «Рождество у Строгановых» и Строганов Театр.

В ледовом дворце г. Березники при поддержке Усольскогокалийного комбината прошёл фестиваль единоборств среди городов севера Пермского края. В турнире приняли участие юные спортсмены по 8 видам единоборств: самбо, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, ММА, армейский рукопашный бой, тхэквондо и боевое самбо.

Роман Бушмакин, директор по цифровизации Усольского калийного комбината:

- Очень важно поддерживать такие мероприятия, потому что это, в первую очередь, сохранение традиций, сохранение преемственности. На день города жители приходят семьями. Усольский калийный комбинат традиционно выступает партнером праздника. Мы хотим, чтобы наш город развивался не только в плане благоустройства, но, и чтобы проводились мероприятия городского и семейного масштаба, которые будут собирать нас вместе в эти прекрасные дни.

В рамках празднования Дня города состоялось торжественное открытие обновленной Доски почёта. На неё занесены портреты 24 березниковцев, которые внесли значительный вклад в развитие города. В их числе сотрудник Усольского калийного комбината - старший мастер сушильно-грануляционного отделения флотационной обогатительной фабрики Владимир Овчинников. Владимир Юрьевич работает на предприятии с 2018 года. При его непосредственном участии осуществлен успешный выпуск первого хлористого калия и получены первые тонны гранулированного продукта.

Владимир Овчинников, старший мастер сушильно-грануляционного отделения флотационной обогатительной фабрики:

- Приятно удивлен высокой оценкой моего труда. На нашем предприятии созданы все условия для роста, а руководство всегда слышит и уважает мнение специалистов. Занесение на Доску почета стало для меня неожиданным, но очень важным событием. Спасибо коллегам за признание и моей семье за постоянную поддержку!

Фото: пресс-служба Усольского калийного комбината

В завершении праздника подарком для всех жителей города стало выступление звёзд российской эстрады – Натальи Подольской, группы «ПМ» (экс. «Премьер-министр»), молодёжного проекта Gazan, который произвёл настоящий фурор среди молодежи Березников!

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