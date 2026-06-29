МТС обеспечила интернетом закулисье фестиваля «Город встреч» Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПАО «МТС» обеспечила доступ в интернет на площадке фестиваля «Город встреч» в Перми. Оборудование МТС используется для бесперебойной работы сцены и штаба организаторов фестиваля. В этом году «Город встреч» стартовал 12 июня и продлится до конца августа.

«Город встреч» — ежегодный летний фестиваль, который проводится с 2023 года и объединяет пермских артистов с федеральными хедлайнерами и режиссёрами. На центральных площадках Перми проходят концерты, творческие выступления, мастер-классы и развлекательные программы для жителей и гостей города. Среди запланированных событий – фестиваль живой культуры «Обряды-наряды», Большой театральный фестиваль и другие. За время проведения посетителями фестиваля стали почти 900 тысяч человек, а на его открытии в этом году выступила Татьяна Куртукова.

Интернет от МТС используется в пультовой, откуда управляют звуком, светом и видео на сцене, а также в штабе фестиваля для координации волонтёров и персонала. Выделенный канал связи работает даже при пиковых нагрузках на мобильную сеть, например, в прошедший День города или на мероприятиях в летние выходные. Благодаря этому программа идёт по расписанию, а зрители видят выступления без технических задержек.

«Нашей задачей было предоставить технологичное решение, которое останется незаметным для зрителей, но при этом обеспечит чёткую работу площадки на протяжении всего фестиваля. Это позволяет команде специалистов и организаторов работать без сбоев. Ну а для жителей и гостей Перми такое решение означает отсутствие задержек и технических накладок во время концертной программы в течение всего лета», - прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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