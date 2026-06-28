В Пермском крае систему видеонаблюдения региона расширят с 7 до 10 тысяч камер

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье для обеспечения безопасности жителей региона расширят Единую систему видеонаблюдения. Краевые власти намерены обеспечить меры безопасности населения за счет установки дополнительного оборудования.

Дополнительно к 7 тыс. добавят еще не менее 3 тыс. камер видеонаблюдения. Их установят на дорожных объектах региона, в транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, местах массового скопления людей. По информации краевого Минтербеза, в настоящее время под наблюдением находятся свыше 2 тыс. объектов. Большая часть камер имеет возможность распознавания лиц и автомобильных номеров.

Примером эффективной работы системы видеонаблюдения служит недавний случай задержания на вокзале «Пермь-2» рецидивистки из Удмуртии. Женщина с начала июня находилась в федеральном розыске.

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