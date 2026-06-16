Умные камеры на вокзале «Пермь-2» помогли задержать рецидивистку из Удмуртии

Фото: Пермский линейный отдел МВД России на транспорте

В Пермский линейный отдел МВД России на транспорте 14 июня автоматически поступила информация об обнаружении 40-летней жительницы Удмуртии. Камеры системы биометрической идентификации выявили женщину по ориентировкам из удмуртского ГУФСИН.

Для задержания женщины незамедлительно направили сотрудников уголовного розыска. Неоднократно судимую задержали в здании вокзала. Она приехала в Пермь на заработки, в день задержания планировала вернуться домой.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2025 года жительнице Удмуртии вынесли приговор за кражу денег с чужого банковского счета. Суд приговорил ее к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. На основании УК РФ отбывание наказания женщине отсрочили до сентября 2029 года, когда ее дочери исполнится 14 лет.

На это время осужденную поставили на учет в уголовно-исполнительной инспекции Удмуртии, где она была должна периодически являться и отмечаться. В апреле 2026 года она скрылась от контроля и перестала проживать по месту регистрации. Беглянку с 1 июня объявили в федеральный розыск.

По словам задержанной, она помнила о запрете выезда за пределы места проживания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, но не предала этому значения.

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