Александру Бастрыкину предоставят доклад об аварийном доме в Красновишерске

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

Жильцы аварийного дома на ул. Мира в Красновишерске обратились через соцсети в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина. В обращении они отметили нарушение своих жилищных прав.

Здание 1974 года постройки находится в непригодном состоянии. Межэтажные перекрытия жилого дома прогнили и разрушаются, кровля протекает, инженерные системы изношены, температурный режим в жилых помещениях в зимний период не соответствует установленным нормам.

Несмотря на признание строения аварийным в 2022 году, до настоящего времени благоустроенное жилье жильцам не предоставили. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, сроки расселения не сообщаются. Краевое следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил СУ СК России по Пермскому краю представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, проводимой работе по реализации прав жильцов аварийного дома на благоустроенное жилье. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СУ РФ.

Это не первое обращение жителей Красновишерска к Александру Бастрыкину. В конце мая председатель Следственного комитета РФ потребовал отчет по делу аварийного дома на ул. Коммунальной.

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