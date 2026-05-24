Бастрыкин потребовал отчёт по делу аварийного дома в Красновишерске

В Пермском крае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с аварийным домом в Красновишерске, жильцы которого уже несколько лет не могут добиться расселения.

Речь идёт о доме на улице Коммунальной, построенном ещё в 1931 году. Здание признали аварийным в 2021 году из-за серьёзного износа. По словам жителей, в доме разрушаются несущие конструкции, течёт крыша, плохо работает печное отопление, а зимой стены промерзают.

Несмотря на опасные условия, людям до сих пор не предоставили новое жильё. Более того, сроки расселения перенесли до 2031 года. Обращения в различные ведомства результата не принесли.

После жалобы, направленной в приёмную председателя СК РФ во «ВКонтакте», следователи Пермского края возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования. Сейчас ситуация находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

