Пермяки первыми в мире предложили способ бурения наклонных скважин без остановки

Схема: пресс-служба ПНИПУ

При разработке наклонных нефтяных скважин бурильная колонна вращается со скоростью до 250 оборотов в минуту. Она вибрирует и сотрясается от ударов долота. В этих условиях оптические гироскопы теряют точность.

Для получения корректных показаний процесс приходится прерывать. На паузы уходит до 15% времени. Каждая остановка повышает риск «прихвата» колонны и аварийного выброса нефти. Ученые Пермского политеха создали первое в мире устройство активной стабилизации. Их способ позволяет получать точные данные без остановки бурения, экономя время и десятки миллионов рублей на объекте.

Ассистент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Виталий Прохоров отметил основное преимущество разработки пермяков. Устройство само гасит вращение. Внутри бурильной трубы на специальных мягких прокладках подвешен электродвигатель. На его корпусе крепят платформу с волоконно-оптическими датчиками вращения и ускорения.

При фиксации датчиками начала вращения двигатель начинает крутить платформу в обратную сторону с той же скоростью. Она остается неподвижной, пока выполняется вращение бурильной колонны.

«Система управления двигателем мгновенно обрабатывает все сигналы и подает команду механизму противовращения для стабилизации платформы телеметрической системы внутри вращающейся бурильной колонны», – пояснили разработчики.

Разработка ученых ПНИПУ подходит для любых наклонно-направленных скважин на суше и на шельфе. Ее применение позволит нефтегазовым компаниям бурить быстрее и безопаснее, снижая себестоимость добычи. В конечном итоге это позволит сдерживать рост цен на топливо для конечного потребителя.

Ранее стало известно о разработке в Перми экологически безопасной защиты для нефтегазового оборудования. Защитить оборудование от коррозии и разрушения помогут биоразлагаемые реагенты.

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