В Перми разработали экобезопасную защиту для нефтегазового оборудования

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Производитель химических реагентов для нефтегазовой отрасли ФЛЭК из Перми разработал образцы биоразлагаемых реагентов. Они способны защитить оборудование для добычи и транспортировки нефти и газа от коррозии и разрушения.

Главным отличием пермских реагентов от большинства используемых в мировой нефтегазовой промышленности химикатов является безвредность для окружающей среды. После применения они распадаются на природные компоненты и не загрязняют почву и водоемы. Ингибиторы создают защитную пленку на поверхности металла и противодействуют разрушительным процессам.

В компании ФЛЭК отметили, что биоразлагаемые реагенты являются инновационным будущим отрасли и важным шагом в «зеленую энергетику». Их применение важно для добычи на шельфах и других территориях с чувствительной экосистемой, где экологическая безопасность выходит на первый план.

Компания готовит документы на получение патента. Испытания показали высокую устойчивость реагентов к сероводородной коррозии – одному из самых опасных видов коррозии в нефтегазовой отрасли.

В Пермском крае добывающие и перерабатывающие производства применяют самые передовые технологические решения в области экологической безопасности. В ЭКГ-рейтинге ответственного бизнеса регион по итогам 2025 года занимаем второе место в ПФО.

Ранее стало известно о разработке ученых ПНИПУ. Инновационная система предназначена для обнаружения утечек в трубопроводах.

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