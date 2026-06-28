В Прикамье зеркальная дата июня стала рекордной по количеству свадеб

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодожены Прикамья все чаще стараются уходить от стереотипов. Для части из них красивая дата бракосочетания становится важным атрибутом создания семьи. На конец июня пришлассь одна из «зеркальных» дат года.

Краевой комитет ЗАГС рассказал о рекордном количестве бракосочетаний «26.06.26». В свадебном переполохе приняли участие более 550 пар молодоженов Прикамья. Наибольше число пар в этот день «зазеркалились» в Перми – 172. В Березниках создали 30 новых семей, в Чайковском и Краснокамске – по 22.

«Каждая пара – это новая история любви, вместе они складываются в большую историю нашего края. Пусть эта зеркальная дата станет для всех молодоженов счастливым началом, а семейная жизнь будет наполнена взаимопониманием, поддержкой и радостью», – поддержало выбор молодоженов краевое ведомство.

В прошедшем мае на красивые даты пришлось более 200 бракосочетаний. Наиболее популярной стала дата «15.05.2026». В 2025 году сотни молодоженов Пермского края выбрали 25-е число месяца.

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