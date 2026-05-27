В красивые даты мая брак заключили более 200 пар молодоженов Прикамья

Краевой комитет ЗАГС назвал число молодоженов, заключивших брак в красивые даты мая. В этом году они выпали на три майских дня.

Влюбленные пары выбрали эти даты для создания семьи не только по велению сердца, но и с оглядкой на магию чисел. Наибольшее количество заключенных браков пришлось на дату «15.05.2026» в Международный день семьи – 109 торжественных церемоний бракосочетания. В красивую дату «26.05.2026» новые семьи создали 64 пары, «05.05.2026» – 30 пар.

«Интерес пар Пермского края к «красивым» датам для свадеб не угасает. Многие верят, что симметрия и повторяющиеся цифры приносят удачу. Такая дата легко запоминается и эффектно смотрится на свадебных приглашениях», – рассказали «КП-Пермь» в краевом ведомстве.

В начале года комитет ЗАГС Пермского края подобрал несколько красивых дат для свадеб.

